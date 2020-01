Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 17.05 FLAVIA DONDOLINI

BUONPOMERIGGIO BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA PONTECORVO E SAN VITTORE, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULL’A1 INCOLONNAMENTI PER VEICOLO IN PANNE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, DIREZIONE FIRENZE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA

E PROPRIO SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.

SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE POMEZIA

PROSEGUENDO VERSO SUD, SEMPRE SULLA PONTINA E SEMPRE PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RIMANGONO ANCORA CHIUSE LE STRADE :

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

CHIUSA ANCHE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA

E SEMPRE IN PROVINCIA DI LATINA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO

