Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 17:45

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA

PIU’ AVANTI SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO E A SUD, ALL’ALTEZZA DELL’APPIA

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE A TRATTI TRA SAN VITTORE E CASSINO, IN DIREZIONE ROMA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI PROCEDE A RILENTO DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.

SI STA INCOLONNATI PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE POMEZIA

PROSEGUENDO VERSO SUD, SEMPRE SULLA PONTINA E SEMPRE PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO PIAVE, IN DIREZIONE LATINA

