Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 18.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA A1 FIRENZE-ROMA DOVE PER INCIDENTE SI STA INCOLONNATI TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA
E SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI REGISTRANO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA
MENTRE IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA CASILINA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, DOVE PER INCIDENTE PRECEDENTE, SI SEGNALANO INCOLONNAMENTI NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO
CHIUDIAMO CON OSTIA ANTICA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULL’OSTIENSE, TRA VIA GUIDO CALZA E VIA DEL COLLETTORE PRIMARIO, NELLE DUE DIREZIONI
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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