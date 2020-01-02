Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 19.05 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER INCIDENTE PRECEDENTE TRA LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA
IN INTERNA SI STA IN FILA SEMPRE CAUSA INCIDENTE TRA LA BUFALOTTA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA TERAMO, PER TRAFFICO SI RALLENTA TRA L’ANAGNINA E L’APPIA.
RALLENTAMENTI SULLA A1 FIRENZE-ROMA. SIAMO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREZIONE ROMA
E SULLA STESSA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI REGISTRANO CODE TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
TERMINIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO DOVE SI REGISTRANO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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