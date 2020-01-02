Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO PERLOPIU’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO
PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LA A24 ROMA-TERAMO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA ANCORA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO ANULARE, IN DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI REGISTRANO CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.
TERMINIAMO CON LA PONTINA DOVE SI STA IN FILA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE POMEZIA
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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