Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2020 ORE 20.20 FLAVIA DONDOLINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO PERLOPIU’ SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI REGISTRANO CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE POMEZIA

MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE.

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FRANE DEI GIORNI SCORSI RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000 IN LOCALITA’ ROCCHETTE, PRESSO IL COMUNE DI TORRI IN SABINA

E LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 NEL COMUNE DI CASTELFORTE

CHIUSA INFINE LA VIA APPIA DAL KM 73+300 AL KM 87+800 TRA BORGO FAI’TI E PONTINIA

DA FLAVIA DONDOLINI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER QUESTA SERA È TUTTO. VI AUGURIAMO UNA BUONA SERATA E CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

