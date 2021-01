Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2021 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2021 ORE 17.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO CHE ANCHE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI AL MOMENTO VIGENTI CHE LIMITANO GLI SPOSTAMENTI NON ESSENZIALI SI MANTIENE FLUIDO LUNGO TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DL LAZIO

IL MALTEMPO INVECE PROVOCA DISAGI AGLI UTENTI CHE SI SPOSTANO IN TRENO

SULLA LINEA ROMA CIVITA VITERBO AL MOMENTO È SOSPESA LA TRATTA CATALANO – VITERBO A CAUSA DELLE PRESENZA DI OSTACOLI CHE OCCUPANO I BINARI

NUOVAMENTE SUI TRENI, QUESTA VOLTA SULLA LINEA ROMA – ALBANO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI MARINO CON I CONVOGLI CHE AMMULANO RITARDI FINO A 70 MINUTI

DIFFICILI ANCHE I COLLEGAMENTI VIA MARE CON LE ISOLE LAZIALI A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI METEO. LA NAVE FORMIA – PONZA PREVISTA INIZIALMENTE ALLE 17:30 OGGI È CANCELLATA

CI SPOSTIAMO SULLA LINEA “A” DELLA METRO SULLA QUALE CHIUSA SINO AL 5 GENNAIO LA STAZIONE LEPANTO.

NEVICA AL MOMENTO SULLA 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 18+000 E IL 9+800, ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA, ATTENZIONE MASSIMA ALLA GUIDA. STESSA SITUAZIONE SULLA SP 30 FILETTINO CAPISTRELLO, SULLA SP128 DI CAMPO STAFFI E LA 411 DI CAMPO CATINO

RAMMENTIAMO FINO AL 6 GENNAIO 2021, CON LA SOLA ECCEZIONE DI LUNEDI’ 4 GENNAIO L’ITALIA È NUOVAMENTE ZONA ROSSA. TUTTI I DETTAGLI SUGLI SPOSTAMENTI CONSENTITI SONO CONSULTABILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZAMENTO, COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE

