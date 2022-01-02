Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 2 GENNAIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA IN QUESTA PRIMA DOMENICA DEL NUOVO ANNO;
PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A1 MILANO-NAPOLI, SEGNALATA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER ROMA NORD, E PROSEGUENDO TRA IL NODO CON LA A24 ROMA-TERAMO E CEPRANO; SEGNALATA NEBBIA ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, TRA ROMA SUD E IL BIVIO PER LA STESSA A1; SI INVITA DUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SUI TRATTI INTERESSATI;
E OGGI 2 GENNAIO A ROMA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA DEL NUOVO ANNO; ATTIVO IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E IL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral