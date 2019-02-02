Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 13:30
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VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA TRA ARDEATINA E ROMANINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA
RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL LAZIO UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A MODERARE LA VELOCITA’ E A MANTENERE LA GIUSTA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE
SUL RESTO DEL TERRITORIO SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA
SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO
SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E FINOCCHIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE A CAUSA LAVORI IN VIA CAMILLO DA ALBINO SONO DEVIATE LE LINEE BUS 012 E 063
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: OGGI CAUSA MALTEMPO L’UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 14.30
DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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