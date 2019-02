Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 13:30

VIABILITA’ DEL 02 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI SIA IN ESTERNA CHE IN INTERNA TRA ARDEATINA E ROMANINA ANCHE A CAUSA DELLA PIOGGIA

RICORDIAMO CHE OGGI E’STATA DIRAMATA PER IL LAZIO UN’ALLERTA METEO GIALLA: SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI TEMPORALE LOCALI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. SI INVITA QUINDI ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA A MODERARE LA VELOCITA’ E A MANTENERE LA GIUSTA DISTANZA DAL VEICOLO CHE CI PRECEDE

SUL RESTO DEL TERRITORIO SI RALLENTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA CASSIA ALTEZZA GIUSTINIANA

SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO

SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE

SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E FINOCCHIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE A CAUSA LAVORI IN VIA CAMILLO DA ALBINO SONO DEVIATE LE LINEE BUS 012 E 063

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: OGGI CAUSA MALTEMPO L’UNITA’ VELOCE PONZA FORMIA DELLE ORE 16.00 ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE ORE 14.30

DA MARIA ROSARIA TORTOLA E’TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral