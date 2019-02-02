Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ LAZIO DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA SAN GIOVANNI E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA SAN GIOVANNI E ALESSANDRINO E TRA GROTTE CELONI E PANTANO;
E VENIAMO AL TRAFFICO: IN VIA FLAMINIA, PER LA PRESENZA DI CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA ROMA FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL PATTINAGGIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; SULLO STESSO RACCORDO SONO PRESENTI CODE IN CARREGGIATA INTERNA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PISANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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