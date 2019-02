Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2019 ore 19:30

VIABILITÀ LAZIO DEL 2 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 FIRENZE ROMA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE ROMA; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON RALLENTAMENTI SUL TRATTO INTERESSATO;

SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO IN VIA FLAMINIA, TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; SULLA STESSA FLAMINIA CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA VIA DI GROTTAROSSA E IL RACCORDO ANULARE;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ALESSANDRINO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA; SERVIZIO REGOLARE, INVECE, TRA SAN GIOVANNI E ALESSANDRINO E TRA GROTTE CELONI E PANTANO;

