Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 8.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO VIA CASSIA A NEPI IN PROVINCIA DI VITERBO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA ALESSANDRINI IN DIREZIONE ROMA
A MANZIANA SULLA STRADA PROVINCIALE AURELIA – SASSO – MANZIANA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA BRACCIANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA
A CISTERNA DI LATINA RALLENTAMENTI IN VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CERCIABELLA NELLE DUE DIREZIONI
A SAN FELICE CIRCEO IN PROGRAMMA L’EVENTO SPORTIVO MARATONA MAGA CIRCE, DALLE ORA 9 E FINO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI IN GARA DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI IN VIA ROMA, VIA DEL FARO E VIA 24 MAGGIO PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
INFINE A PIEDIMONTE SAN GERMANO SULLA STRADA PROVINCIALE 281 DENOMINATA PERIMETRALE EST STABILIMENTO FIAT, INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE PER LO SVOGLIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROFEO BAR FRANCO” DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DELL’EVENTO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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