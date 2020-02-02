Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA A SACROFANO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA GUADO TUFO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A FORMELLO SULLA PROVINCIALE FORMELLESE NORD SI STA IN CODA TRA VIA MONTI DI MAVAIATA E LA STRADA COMUNALE DELLA STATUA IN DIREZIONE FONTANA NUOVA
MENTRE A MORLUPO SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA SAN MICHELE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VITTORIO NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI IN DIREZIONE TUSCOLANA
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI
SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE AD ALBANO LAZIALE TRA VIA TERNI E LA REGIONALE NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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