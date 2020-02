Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA A SACROFANO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA GUADO TUFO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FORMELLO SULLA PROVINCIALE FORMELLESE NORD SI STA IN CODA TRA VIA MONTI DI MAVAIATA E LA STRADA COMUNALE DELLA STATUA IN DIREZIONE FONTANA NUOVA

MENTRE A MORLUPO SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA SAN MICHELE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VITTORIO NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA DI VERMICINO SI RALLENTA TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI IN DIREZIONE TUSCOLANA

MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE AD ALBANO LAZIALE TRA VIA TERNI E LA REGIONALE NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral