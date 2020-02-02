Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
A VELLETRI SULLA PROVINCIALE ARIANA SI STA IN CODA TRA VIA DEL BOSCHETTO E VIALE CAPPUCCINI IN DIREZIONE APPIA
RIMANENDO SULLA VIA ARIANA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA TITO LIVIO E VIA SAN SILVESTRO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A TORVAIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI RALLENTA TRA VIA NARO E LA PONTINA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE
IN VIA DI VERMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA CASILINA A SAN CESAREO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA MAREMMANA E VIA AMENDOLA NELLE DUE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA ALTA VELOCITA FIRENZE ROMA RALLENTAMENTO PER INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI ORTE, RITARDI FINO A 30 MINUTI
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