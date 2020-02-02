Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA BONVESIN DELLA RIVA E VIA FRATELLI MARISTI IN DIREZIONE COLLEVERDE
SI RALLENTA SULLA STATALE TIBURTINA TRA VIA DI PONTE LUCANO E STRADA DEGLI ORTI IN DIREZIONE TIVOLI
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DI VERMICINO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA LUIGI EINALUDI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
Servizio fornito da Astral