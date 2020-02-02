Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
TUTTAVIA SEGNALIAMO DEL RALLENTAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTIN NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
ANCHE SULLA SETTEVENE PALO SI RALLENTA TRA TREVIGNANO ROMANO E POGGIO DELLE GINESTRE NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, VIA DEI FORI IMPERIALI SARA PEDONALIZZATA. DEVIATE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118 E N2
INFINE SEGNALIAMO CHE DOMANI 3 FEBBRAIO PER LE SUCCESSIVE 24 ORE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8 E 30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO
.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral