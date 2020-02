Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON UN INCENDENTE SULLA CASSIA BIS IN RAMPA DI IMMISSIONE AL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA

RALLENTAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI TIVOLI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI

ANCHE SULLA SETTEVENE PALO SI RALLENTA TRA TREVIGNANO ROMANO E POGGIO DELLE GINESTRE NEI DUE SENSI

SEGNALIAMO CHE SULLA ROMA TARQUINIA PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA FINO AL 3 FEBBRAIO

SEMPRE DOMANI 3 FEBBRAIO RICORDIAMO CHE PER LE SUCCESSIVE 24 ORE E’ PREVISTO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO DALLE 8 E 30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral