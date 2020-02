Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 E TRA PRENESTINA E APPIA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

RALENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA

NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEGNALIAMO CHE FINO AL 3 FEBBRAIO SULLA ROMA TARQUINIA PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA

SEMPRE DOMANI 3 FEBBRAIO RICORDIAMO CHE PER LE SUCCESSIVE 24 ORE E’ PREVISTO LO SCIOPERO ATAC DALLE 8:30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. SERVIZIO REGOLARE PER ROMATPL BUS COTRAL E TRENITALIA

.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral