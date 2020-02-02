Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 E TRA PRENESTINA E APPIA
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RALENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA
NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEGNALIAMO CHE FINO AL 3 FEBBRAIO SULLA ROMA TARQUINIA PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA
SEMPRE DOMANI 3 FEBBRAIO RICORDIAMO CHE PER LE SUCCESSIVE 24 ORE E’ PREVISTO LO SCIOPERO ATAC DALLE 8:30 ALLE 17 E DALLE 20 A FINE SERVIZIO. SERVIZIO REGOLARE PER ROMATPL BUS COTRAL E TRENITALIA
.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral