Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24 E CODE TRA PRENESTINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO LA CAPITALE
CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
RALENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E LA STORTA
NEI DUE SENSI
SULLA PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA DI VERMICINO TRA VERMICINO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SEGNALIAMO CHE FINO AL 3 FEBBRAIO SULLA ROMA TARQUINIA PER LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI CIVITAVECCHIA SUD IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA ROMA
SEMPRE PER DOMANI 3 FEBBRAIO SEGNALIAMO CHE LO SCIOPERO ATAC E’ STATO DIFFERITO IN DATA DA DESTINERSI. PERTANTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DOMANI SARà REGOLARE
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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