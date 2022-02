Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 ROMA-NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON TAMPONAMENTO AVVENUTO IN PRECEDENZA, AL MOMENTO PERMANGONO CODE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI;

PER IL RESTO, NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI, E SULLA NOMENTANA NEI PRESSI DI TOR LUPARA, ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO; RICORDIAMO INOLTRE CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO, E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DI MASCHERINA FFP2.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

