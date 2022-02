Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 18:05 VALERIA VERNINI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO

1KM DI CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, SEGNALIAMO CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORODO

MENTRE SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24

UN ALTRO INCIDENTE E ‘ LA CAUSA DELL COD E SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA PALESTRINA E ZAGAROLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SEMPR EPER INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ARTENA SU VIAS TUSCOLANA TRA LA PROVINCIALE ARIANA E VIA VITTORIO VENETO NEI DUE SENSI DI MARCI A

CODE PER LAVORI SU VIA BRACCIANESE ALTEZZA STAZIONE DI CROCICCHIE NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AI CANTIERI

DALLA MATTINATA DI OGGI RIAPERTA VIA POMPEATI LUCHINI IN DIREZIOEN ARANOVA/CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AL KM 23+000 DELLA VIA AURELIA.

PROSEGUIRANNO FINO AL 24 MAGGIO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLO SVINCOLO ARANOVA

PROSEGUIAMO CON I CANTIERI

SULLA REGIONALE FLACCA, PARTIRANNO LUNEDÌ 7 FEBBRAIO I LAVORI DI ASTRAL SPA, DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA

SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE ALPROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral