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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 18:15

di - 02 Febbraio 2022 - 18:15

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    VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 18:05 VALERIA VERNINI
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO
    1KM DI CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, SEGNALIAMO CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORODO
    MENTRE SUL RACCORDO IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24
    UN ALTRO INCIDENTE E ‘ LA CAUSA DELL COD E SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA PALESTRINA E ZAGAROLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
    SEMPR EPER INCIDENTE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ARTENA SU VIAS TUSCOLANA TRA LA PROVINCIALE ARIANA E VIA VITTORIO VENETO NEI DUE SENSI DI MARCI A
    CODE PER LAVORI SU VIA BRACCIANESE ALTEZZA STAZIONE DI CROCICCHIE NELLE DUE DIREZIONI
    PASSIAMO AI CANTIERI
    DALLA MATTINATA DI OGGI RIAPERTA VIA POMPEATI LUCHINI IN DIREZIOEN ARANOVA/CIVITAVECCHIA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AL KM 23+000 DELLA VIA AURELIA.
    PROSEGUIRANNO FINO AL 24 MAGGIO I LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLO SVINCOLO ARANOVA
    PROSEGUIAMO CON I CANTIERI
    SULLA REGIONALE FLACCA, PARTIRANNO LUNEDÌ 7 FEBBRAIO I LAVORI DI ASTRAL SPA, DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA
    SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
    DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE ALPROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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