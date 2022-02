Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 18:35 VALERIA VERNINI

SUL TRATTO URBANO DELL’A241KM DI CODE IN AUMENTO PER INCIDENTE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

UN ALTRO INCIDENTE E ‘ LA CAUSA DELL CODE SULLA REGIONALE DI FIUGGI CODE TRA PALESTRINA E ZAGAROLO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA ALTEZZA VIA DI CAMPO ROMANO IN DIREZIONE DI FRASCATI E A SEGUIRE SEMPRE SU VIA TUSCOLANA

UN ALTRO INCIDENTE AD ARTENA E LA CAUSA DELLE CODE TRA LA PROVINCIALE ARIANA E VIA VITTORIO VENETO NEI DUE SENSI DI MARCI A

DISAGI SU VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MEZZOCAMMINO CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN INTERNA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE

SU VIA BRACCIANESE CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA STAZIONE DI CROCICCHIE

PER LAVORI NOTTURNI IN FASCIA 22-6 DEL MATTINO OGGI E DOMANI, POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII.

SU VIA DELLA SCAFA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL PIANO STRADALE, ATTIVO UN SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 0 E 1+500 NEI DUE SENSI DI MARCIA IN FASCIA NOTTURNA 22-6

