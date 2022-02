Viabilità Roma Regione Lazio del 02-02-2022 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 2 FEBBRAIO 2022 ORE 19:05 VALERIA VERNINI

RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO

RIMOSSO ANCHE L’INCIDENTE AVVENUTO SU VIA TUSCOLANA IN LOCALITA’ ARTENA,LA CIRCOLAZIONEE’ TORNATA REGOLARE

MENTRE PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SEMPRE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA DI CAMPO ROMANO DIREZIOEN FRASCATI

DISAGI ANCHE SULLA REGIONALE DI FIUGGI ALTEZZA ZAGAROLO SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE

SU VIA PONTINA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE ROMA

E A SEGUIRE AUMENTANO DISAGI SU VIA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA MEZZOCAMMINO CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN INTERNA PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE

PROSEGUIAMO CON I CANTIERI

SULLA REGIONALE FLACCA, PARTIRANNO LUNEDÌ 7 FEBBRAIO I LAVORI DI ASTRAL SPA, DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA

SARÀ ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO, TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E CANALI SOCIAL DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

