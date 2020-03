Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 07:20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO DALL’ANELLO DEL GRA DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA E APPIA

SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DI ROMA

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

