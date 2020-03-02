Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 08:05 UMBERTO VERINI
BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DALL’ANELLO DEL GRA DOVE UN INCIDENTE IN INTERNA È LA CAUSA DELLE CODE TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO CODE TRA PISANA E ROMA FIUMICINO
SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SI STA IN CODA ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DI ROMA
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DI CAPANNELLE DI NUOVO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00 CON SERVIZIO LIMITATO A CASTRO PRETORIO LA LINEA PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral