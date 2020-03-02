Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 08.35 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DALL’ANELLO DEL GRA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN ESTERNA TRA BOCCEA E PISANA AL MOMENTO SI RALLENTA ANCHE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E TRA LA CASILINA E IL BIVIO CON LA A 24
RESTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
DISAGI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E VIA DI CAPANNELLE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00 CON SERVIZIO LIMITATO A CASTRO PRETORIO LA LINEA PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
Servizio fornito da Astral