Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 09.05 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
SITUAZIONE AL MOMENTO DIFFICILE SULL’ANELLO DEL GRA DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA A 24; PIU AVANTI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA CASSIA E LA ROMA FIUMICINO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO PERMANGONO LE CODE DALLA TOGLIATTI E FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
SULLA PONTINA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA LAURENTINA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA È LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DELLE MONACHELLE E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEI DUE SENSI
SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00 CON SERVIZIO LIMITATO A CASTRO PRETORIO LA LINEA PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO ASTRAL INFOMOBILITÀ VI DA APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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