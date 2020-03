Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 10:20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA DOPO LE DIFFICOLTÀ DEL PRIMO MATTINO

SULLA VIA PONTINA DISAGI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

SULLA VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E MONTE GIOVE NEI DUE SENSI

SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00 CON SERVIZIO LIMITATO A CASTRO PRETORIO LA LINEA PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

