Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 11:20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
IL TRAFFICO AL MOMENTO È FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA DOPO I DISAGI DEL PRIMO MATTINO
SULLA VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO
SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI
PASSIAMO AL METEO, LA PROTEZIONE CIVILE COMUNICA CHE DAL POMERIGGIO DI OGGI E NELLE SUCCESSIVE 36 ORE SONO PREVISTI FORTI VENTI E PRECIPITAZIONI DI TIPO TEMPORALESCO IN TUTTO IL LAZIO
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE DA OGGI COMINCIA LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00 CON SERVIZIO LIMITATO A CASTRO PRETORIO LA LINEA PROSEGUE CON BUS SOSTITUTIVI IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral