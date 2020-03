Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 12:20 UMBERTO VERINI

IL TRAFFICO AL MOMENTO È FLUIDO LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL GRA DOPO I DISAGI DEL PRIMO MATTINO

A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO È STATO CHIUSO UN TRATTO DELLA VIA APPIA NEL COMUNE DI VELLETRI. IL TRAFFICO VIENE DEVIATO PER CHI PROCEDE IN DIREZIONE DI LATINA SU VIA 5 ARCHI MENTRE CHI PROCEDE IN DIREZIONE DEI CASTELLI VIENE DEVIATO SU VIA CARANELLA

SULLA VIA CASILINA PERMANGONO LE CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO

SULLA A24 CONTINUANO FINO A DOMANI ALLE 17:00 I LAVORI A CURA DI ANAS TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA, POSSIBILI DISAGI

