Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGIATA OPPOSTA TRA VIALE TOGLIATTI E LA COMPLANARE PER IL RACCORDO
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA E DI MONTE GIOVE
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA OSTIA ANTICA E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE AEROPORTO
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral