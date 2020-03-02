Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 17:05 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGIATA OPPOSTA TRA VIALE TOGLIATTI E LA COMPLANARE PER IL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA, CECCHINA E MONTE GIOVE
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE TRA OSTIA ANTICA E IL PONTE DELLA SCAFA IN DIREZIONE AEROPORTO
INFINE CODE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral