Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 18:05

CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA, CECCHINA E MONTE GIOVE

STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

INFINE CODE SULLA PONTINA NEI PRESSI DI APRILIA IN DIREZIONE LATINA

