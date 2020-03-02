Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 19:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CODE A TRATTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI PAVONA, CECCHINA E MONTE GIOVE
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA COLOMBO CODE TRA IL RACCORDO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
INFINE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONE SULLA VIA DEI LAGHI TRA LA SR218 DI ROCCA DI PAPA E L’APPIA NEI PRESSI DI VELLETRI
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral