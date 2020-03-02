Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2020 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI PAVONA, CECCHINA E MONTE GIOVE
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
WILLIAMS TALARICO ED ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral