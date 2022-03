Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2022 ORE 08:05 ERICA TERENZI

ANCORA NUMEROSE LE CRITICITA’

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PRENESTINA; LE FILE PARTONO DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE SUD.

E SEMPRE SUL RACCORDO MA PER IL TRAFFICO INTENSO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE SUD E L’APPIA.

INCIDENTE POI SULLA COMPLANARE DELLA A24 ROMA-L’AQUILA ALTEZZA SETTECAMINI, FILE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

E SEMPRE SULLA A24 ROMA-L’AQUILA MA NEL TRATTO URBANO, FILE OPER CONSUETO TRAFFICO TRA VIALE TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST.

PERMANE IL TRAFFICO SULLA TIBURTINA PER L’INCIDENTE CHE CREA CODE IN DIREZIONE ROMA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE.

CI SPOSTIAMO ADESSO A SUD, SULLA PONTINA, ANCHE QUI LA SITUAZIONE E’ PIUTTOSTO CRITICA; A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA.

E SEMPRE SULLA PONTINA, PER INCIDENTE FILE ALTEZZA APRILIA VERSO POMEZIA.

RISOLTO IL GUASTO DELLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO ED E’ QUINDI RIPRISTINATO IL SERVIZIO.

CONCLUDIAMO COL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO LO STOP PARZIALE AL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE “LINEE S” AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA LINEA S15 ACILIA PIRAMIDE.

