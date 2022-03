Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SU VIA LAURENTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASTEL DI LEVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA;

TRAFFICO TORNATO REGOLARE ANCHE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO A TRENO TRA FIUMICINO AEROPORTO E PONTE GALERIA, RITARDI FINO A 50 MINUTI IN VIAGGIO; RICORDIAMO INFINE LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL: RESTANO ATTIVE LE LINEE S13 TRA SAXA RUBRA E TERMINI, E LA LINEA S15 TRA ACILIA E PIRAMIDE.

