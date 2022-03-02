Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 2 MARZO 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SU VIA LAURENTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA CASTEL DI LEVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA;
TRAFFICO TORNATO REGOLARE ANCHE SUL RESTO DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA FIUMICINO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CAUSA GUASTO A TRENO TRA FIUMICINO AEROPORTO E PONTE GALERIA, RITARDI FINO A 50 MINUTI IN VIAGGIO; RICORDIAMO INFINE LA PARZIALE INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL: RESTANO ATTIVE LE LINEE S13 TRA SAXA RUBRA E TERMINI, E LA LINEA S15 TRA ACILIA E PIRAMIDE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral