Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA.
PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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