Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI

PROSEGUE UN INTENSO TRAFFICO SUL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LABARO E OTTAVIA

IN CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA A ROMA.

SULLA COLOMBO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE RACCORDO.

A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CENTRO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO A ROMA SULLA LINEA B DELLA METRO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO.

Servizio fornito da Astral