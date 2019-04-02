Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 09:05 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PROSEGUE UN INTENSO TRAFFICO SUL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LABARO E OTTAVIA
IN CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA A ROMA.
SULLA COLOMBO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE RACCORDO.
A NORD SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE CENTRO.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO A ROMA SULLA LINEA B DELLA METRO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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