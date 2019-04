Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 09:35 FEDERICO ASCANI

SULL’A1 ROMA FIRENZE CODE PER INCIDENTE TRA FABBRO ED ORVIETO IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE SUL RACCORDO DOVE CI SONO ANCORA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E TIBURTINA E TRA OTTAVIA E AURELIA

IN CARREGGIATA INTERNA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA VIA DEL MARE E LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E IN DIREZIONE OPPOSTA TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

SI RALLENTA POI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA A ROMA.

SULLA COLOMBO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE RACCORDO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO A ROMA SULLA LINEA B DELLA METRO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO.

