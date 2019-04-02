Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA FIRENZE ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA FABBRO ED ORVIETO IN DIREZIONE DI ROMA
SUL RACCORDO INVECE SI INIZIA A CIRCOLARE REGOLARMENTE.
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA COLOMBO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE RACCORDO.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA LA LINEA B DELLA METRO
RALLENTATA IN PRECEDENZA PER GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DI CASTRO PRETORIO E’ IN GRADUALE RIPRESA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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