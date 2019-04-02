Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA FIRENZE ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA FABBRO ED ORVIETO IN DIREZIONE DI ROMA
SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 ANCHE PER UN INCIDENTE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA CASSIA CODE ATRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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