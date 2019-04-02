Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE RIMOSSO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA FABBRO ED ORVIETO IN DIREZIONE DI ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A24
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA TIBURTIBNA CODE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA CASSIA CODE ATRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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