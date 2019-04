Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULL’A1 ROMA FIRENZE INCIDENTE RIMOSSO, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA FABBRO ED ORVIETO IN DIREZIONE DI ROMA

RALLENTAMENTI ANCHE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E A24

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTIBNA CODE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA CASSIA CODE ATRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral