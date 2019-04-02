Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ROMA TERAMO E PRENESTINA;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO LUNGO IL TRATTO URBANO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO; CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI IN VIA SALARIA, TRA IL RACCORDO E CASTEL GIUBILEO: SU QUESTO TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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