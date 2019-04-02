Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO CI SONO PROBLEMI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: AL MOMENTO PERMANGONO CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA;
IN DIREZIONE DEL RACCORDO INCOLONNAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE;
SULLA STESSA COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A ROMA RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DELLA METRO A REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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