Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, QUI PER IL TRAFFICO IN AUMENTO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA;
PIU’ A SUD INCOLONNAMENTI IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI PROBLEMA TECNICO AD UN TRENO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON LIEVI RITARDI.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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