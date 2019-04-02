Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO;
SULLA STESSA ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA E’ STATO RISOLTO IL PROBLEMA TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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