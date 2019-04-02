Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE INIZIANDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA: IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO, PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA LO SVINCOLO PER VIA PRENESTINA ED IL BIVIO PER LA A1;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA;
IN DIREZIONE DEL RACCORDO CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA OSTIENSE;
SULLA STESSA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA COLOMBO E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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