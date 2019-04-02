Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA: DISAGI ANCHE IN INTERNA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE PROVOCA CODE TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A1; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI TRA PISANA E AURELIA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA;
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA STESSA COLOMBO E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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