Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 2 APRILE 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO LUNGHE CODE TRA LO SVINCOLO PER LA NOMENTANA ED IL BIVIO PER LA A1;
TRAFFICO INTENSO ANCHE IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALL’ARDEATINA:
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
PIU’ A SUD CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA STESSA COLOMBO E IL RACCORDO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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